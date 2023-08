Les Mondiaux débuteront dimanche à Belgrade. Outre les médailles, la plupart des billets pour les JO de Paris seront attribués en Serbie. Swiss Rowing espère en obtenir trois, ainsi qu'au moins une médaille.

L’aviron suisse espère briller aux Mondiaux en Serbie. Keystone

L'armada suisse sera riche de onze embarcations. Trois d'entre elles peuvent caresser l'espoir d'occuper l'une des trois marches du podium. Il s'agit du deux sans barreur composé par Roman Röösli et Andrin Gulich, du deux de couple poids légers formé par Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ainsi qu'Andri Struzina en skiff poids légers, une discipline non-olympique.

Röösli (29 ans) est le rameur qui possède le plus d'expérience. Le Lucernois espère disputer l'an prochain ses troisièmes Jeux olympiques après Rio de Janeiro et Tokyo. Il ambitionne surtout d'y gagner une médaille après une 7e place en 2016 en quatre de couple et un 5e rang au Japon en deux de couple.

Le duo qu'il forme avec Andrin Gulich fonctionne bien. Cette année en Coupe du monde, les deux Helvètes ont à chaque fois fini dans le top 3 (1er/2e/3e). Ils ont aussi décroché l'or aux Européens. Leur place à Paris 2024 devrait être assurée sans le moindre problème.

ATS