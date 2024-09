Nous adressons toutes nos pensées et prières vers Muriel Furrer victime d'une très lourde chute sur les Championnats du monde U19, ses proches et ses coéquipiers de @swisscycling

Elle a du être héliportée et souffre d'un grave traumatisme crânien.

Son état est critique. pic.twitter.com/2m6NrvrcYk