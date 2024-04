LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, mais aussi Joel Embiid ou Jayson Tatum : les plus grandes stars de la NBA vont former, comme attendu, une nouvelle «Dream Team» pour les Jeux de Paris.

LeBron James devrait représenter les Etats-Unis aux JO de Paris. KEYSTONE

ATS

Selon ESPN et The Athletic, USA Basketball a déjà sélectionné 11 des 12 joueurs qui tenteront de redorer le blason de leur sélection, qui avait terminé le Mondial 2023 à une piteuse 4e place, en conservant le titre olympique, qui n'a pas échappé aux Américains depuis leur médaille de bronze en 2004 à Athènes, où l'Argentine avait été sacrée.

Aux côtés de la superstar des Lakers, LeBron James, qui avait plusieurs fois manifesté son souhait d'attirer avec lui à Paris de grands noms de la NBA, l'arrière des Warriors Stephen Curry participera à son premier tournoi olympique.

Ils retrouveront l'ailier de Phoenix Kevin Durant, présent aux Jeux sans discontinuer depuis 2012, et un quatrième MVP (meilleur joueur, en 2023) de la NBA en la personne du pivot de Philadelphie Joel Embiid, récemment naturalisé.

L'intérieur des Lakers Anthony Davis et celui de Miami Bam Adebayo, les deux joueurs de Boston Jayson Tatum et Jrue Holiday, le coéquipier de Durant à Phoenix Devin Booker, et les jeunes Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, seuls rescapés de l'équipe du Mondial-2023, composeront le reste de l'effectif entraîné par le coach des Golden State Warriors, Steve Kerr.

La 12e et dernière place de la sélection n'a pas encore été attribuée. Selon The Athletic, elle pourrait revenir à l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard.

AFP