En l'absence des superstars du peloton, Marc Hirschi fait partie des candidats à la victoire mercredi dans la 88e édition de la Flèche wallonne, longue de 199 km. Le Bernois avait remporté cette classique en 2020.

Marc Hirschi a déjà remporté la Flèche wallonne en 2020 (archives). KEYSTONE

ATS

Après plusieurs saisons mitigées, Hirschi semble avoir retrouvé la grande forme. Dimanche, le Suisse a été le grand animateur de l'Amstel Gold Race et n'a été devancé que par l'Anglais Tom Pidcock.

Celui-ci figurera aussi parmi les favoris pour franchir en tête la ligne d'arrivée au sommet du redoutable Mur de Huy (1,3 km à 9,6%), que les coureurs devront escalader à quatre reprises au lieu de trois comme les autres années. Ce changement a été décidé pour marquer le 40e anniversaire de la première arrivée à cet endroit mythique.

Course ouverte

Deuxième l'an dernier, le Danois Mattias Skjelmose sera aussi à surveiller, tout comme l'Espagnol Juan Ayuso – coéquipier d'Hirschi chez UAE Emirates – ou encore le Français Benoît Cosnefroy. La course s'annonce assez ouverte, en raison de l'absence des grands noms du peloton.

Par choix ou par empêchement, aucune des six grands vedettes du cyclisme actuel ne sera au départ à Charleroi. Remco Evenepoel et Primoz Roglic pansent toujours leurs plaies après leur lourde chute au Tour du Pays basque.

Jonas Vingegaard et Wout Van Aert sont sur la touche pour de longues semaines encore après leurs fractures aux côtes et à la clavicule. Quant à Tadej Pogacar, le vainqueur sortant, et Mathieu van der Poel, l'empereur des Flandriennes, ils se préservent dans l'optique de leur clash dimanche sur Liège – Bastogne – Liège.

