La Néerlandaise Anna van der Breggen, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme féminin, va faire son retour à la compétition en 2025 après trois ans d'absence. L'équipe SD Worx-Protime, pour qui elle roulera ces deux prochaines saisons et chez qui elle retrouvera notamment Marlen Reusser, l'a annoncé vendredi.

Anna Van der Breggen sera de retour l'an prochain dans le peloton professionnel KEYSTONE

ATS

Championne olympique et double championne du monde sur route, Anna van der Breggen (34 aans) s'était retirée des compétitions il y a trois ans et occupait depuis 2022 un poste de manager au sein de la formation néerlandaise. Elle a assuré jeudi en conférence de presse que «la motivation est totalement revenue».

«Je trouve ce rôle magnifique et c'est un vrai challenge, mais je réalise que je pourrai encore le faire dans dix ans. Si je veux revenir sur le vélo, c'est maintenant ou jamais», a-t-elle déclaré. «Il s'agira moins d'une question de succès que de prendre du plaisir sur le vélo, même si je reste une gagnante», a ajouté la coureuse.

Anna van der Breggen compte 62 victoires à son palmarès. Championne du monde en 2018 et 2020, elle avait réussi l'exploit de faire le doublé chrono-course en ligne à Imola en 2020. Elle a aussi remporté quatre fois le Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin, et la Flèche Wallonne sept années de suite, de 2015 à 2021. Aux JO, elle a décroché l'or de la course en ligne en 2016 à Rio et la médaille de bronze du contre-la-montre à Rio puis à Tokyo il y a trois ans.

AFP