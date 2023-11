La logique a été pleinement respectée au cours de la 7e journée de SBL messieurs. Vevey et les Lions de Genève ont fait la bonne affaire du week-end avec leur succès face à Nyon et à Pully pour la course au top 4.

Vevey Riviera a gagné sur le fil contre Nyon. KEYSTONE

Fribourg Olympic, vainqueur la veille des Starwings, compte toujours deux points d'avance sur les Vaudois, les Genevois et Massagno, gagnant de dix points à Monthey (82-72).

Le suspense a été total entre Vevey et Nyon. Les Veveysans ont fini par l'emporter 76-74 grâce à un tir à deux points du Nigérian Ikenna Ugochukwu Ndugba à 2 secondes du buzzer.

En revanche, les Lions ont fêté un succès aisé face aux Pulliérans. Le guard Michael Williams s'est montré le plus efficace côté genevois avec 16 points.

ATS