L'actuel 2e de SB League n'a pas tremblé pour battre la lanterne rouge. Dans sa salle des Galeries du Rivage, Vevey Riviera, qui demeure invaincue à domicile, s'est défait de Starwings 113-74 (57-41). Le score était déjà de 34-20 à la fin du premier quart, période durant laquelle les Vaudois ont signé un 8/10 à trois points. Meilleur marqueur de la partie Josh Rauch, 24 points.

Le joueur veveysan Jonathan Dubas court avec le ballon face aux Starwings Basket Regio Basel. KEYSTONE

Fort de ce 7e succès, Vevey Riviera boucle le premier des trois tours du championnat à quatre longueurs du leader incontesté, Fribourg Olympic.

Retrouvailles Olympic – Union

A la suite de ce match dominical, l'ordonnance des quarts de finale de la SBL Cup 2023-2024 est connue. Les 19 ou 20 décembre, Fribourg Olympic recevra Union Neuchâtel, équipe qui avait éliminé les Fribourgeois à ce même stade de la compétition, l'an dernier. Vevey Riviera affrontera Monthey. Les Lions de Genève défieront Pully-Lausanne. Enfin, Nyon se rendra à Massagno.

Chez les dames, les demi-finales opposeront Elfic Fribourg à Aarau et Troistorrents à Nyon. Des rencontres fixées aux 5 et 6 décembre.

Le Final Four de la Coupe de la Ligue et la finale féminine se tiendront les 27 et 28 janvier 2024 à la salle du Pierrier à Clarens.

fazw, ats