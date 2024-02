Victor Wembanyama a marché sur les traces de Clint Capela lors du succès 122-99 des Spurs à Toronto. Il est le premier joueur à signer un triple double avec au moins 10 contres depuis le Genevois.

Clint Capela avait inscrit 13 points, capté 19 rebonds et réussi 10 contres le 22 janvier 2021 avec Atlanta face à Minnesota. Lundi, le prodige français de San Antonio a fait plus fort avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres. «J’étais dans un grand soir», avoue le pivot des Spurs.

Blessé à la hanche, Clint Capela était, pour sa part, dans les tribunes lors de la défaite à domicile 136-126 d’Atlanta devant Chicago. Le Genevois ne fera son retour au jeu que le 24 février contre Toronto après le All-Star break. Dixième de la Conférence Est avec son bilan de 24 victoires contre 30 défaites, Atlanta aura bien besoin d’un Clint Capela en pleine forme pour assurer sa place en play-in.

