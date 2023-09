Jonas Vingegaard a relancé mardi le suspense sur le Tour d'Espagne. Il a remporté en solitaire la 16e étape au sommet de Bejes pour revenir à moins de trente secondes du maillot rouge.

Avec cette deuxième victoire après celle de vendredi au Tourmalet, le Danois remonte à la deuxième place du classement général à 29 secondes de son coéquipier américain Sepp Kuss. Celui-ci est arrivé une minute plus tard avec la plupart des autres favoris.

Exténué à l'arrivée après son violent effort en solo, Jonas Vingegaard possède désormais 1'04'' d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, le troisième leader de la surpuissante formation néerlandaise qui ambitionne de gagner les trois grands Tours cette année et qui peut rêver d'un incroyable triplé sur cette Vuelta.

«Je suis juste heureux d'avoir gagné, a déclaré le double vainqueur du Tour de France. On a appris une nouvelle terrible ce matin, je voulais gagner pour mon meilleur pote, Nathan Van Hooydonck», grièvement blessé au volant de sa voiture dans un accident de la route mardi matin. «Heureusement on a eu de bonnes nouvelles le concernant, c'est un grand soulagement, on espère qu'il va vite récupérer», a-t-il ajouté.

Si la cote de Vingegaard remonte fortement après son numéro dans Bejes, il est toujours aussi difficile de lire dans le jeu de Jumbo-Visma qui ne désigne pas clairement un leader sur cette Vuelta. Mais quelques indices semblent indiquer que Kuss, habituel équipier de luxe propulsé dans un rôle nouveau pour lui de premier de la classe, n'est peut-être pas l'option prioritaire.

L'Américain n'a en tout cas pas bougé d'un cil lorsque Vingegaard s'est dressé sur les pédales à quatre kilomètres de l'arrivée dans la montée brutale et inédite vers Bejes. Et il était tout sourire à l'arrivée au moment de venir féliciter Vingegaard dont il a été le sherpa lors des deux triomphes du Danois sur le Tour de France en 2022 et en juillet dernier.

L'effrayant Angliru mercredi

Le sort de la Vuelta pourrait se jouer mercredi sur les pentes de l'effrayant Angliru, un des cols les plus difficiles d'Europe (12,3 km à 10,3% avec des passages à 24%). Il restera ensuite encore deux étapes de montagne pour faire la différence, jeudi et samedi, à la veille de l'arrivée à Madrid.

Vainqueur sortant mais hors du coup pour le général cette année, le Belge Remco Evenepoel a, comme il l'avait annoncé, perdu volontairement du temps mardi - plus de 14 minutes - pour gagner le droit de repartir dans une échappée dans les jours qui viennent.

ATS