Tiger Woods a retrouvé des couleurs pour son deuxième jour de compétition au Hero World Challenge. L'Américain effectue aux Bahamas son retour après une opération à une cheville en avril.

Woods s'est montré en progrès pour son 2e jour de compétition. ats

Auteur d'une carte de 75 (3 au-dessus du par) jeudi, Woods (47 ans) a réussi un plus solide 70 vendredi (deux sous le par), pour remonter à la 15e place du classement (sur 20) de ce tournoi qu'il organise. «C'était meilleur qu'hier (jeudi), c'est certain. J'ai fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble ma journée était meilleure», a apprécié l'ex-no 1 mondial.

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le joueur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

ATS