Distancé dans l'ascension finale en direction de Leysin, Yannis Voisard (Tudor) a terminé à plus de trois minutes du vainqueur Richard Carapaz (EF). Il considère que cette étape très difficile va lui permettre de progresser.

«C'était probablement l'une des journées les plus compliquées que j'ai vécue», a lâché le Jurassien quelques minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée. «J'ai déjà été lâché dans la montée d'Ovronnaz, mais j'ai réussi à revenir sur le groupe maillot jaune. Les sensations n'étaient vraiment pas terribles et je me suis accroché comme j'ai pu.»

Comme d'autres coureurs, Yannis Voisard a eu du mal à suivre le rythme soutenu imposé par l'équipe Ineos. «Ils ont durci la course très tôt. C'est très compliqué de rivaliser avec une telle formation qui est encore quasi au complet au pied de la dernière bosse, mais je suis fier de tous mes coéquipiers qui ont donné leur maximum pour me protéger», a-t-il ajouté.

Bien qu'il ait reculé au 22e rang du général, le leader de l'équipe suisse Tudor n'a pas de regrets. «Ce n'était même pas une mauvaise étape. C'était très dur et je suis allé au-delà de mes limites. Il ne faut pas oublier que ça ne fait qu'une année et demie que je suis professionnel. C'est des journées comme ça qui permettent de progresser et d'apprendre», a-t-il dit.

