Le duo de beachvolleyball Nina Brunner/Tanja Hüberli, l'équipe féminine de tennis et les Young Boys seront en compétition pour le titre de l'«équipe de l'année» à l'occasion des Sports Awards le 10 décembre.

L’équipe de Suisse de tennis avait remporté fin 2022 la Billie Jean King Cup. KEYSTONE

Les trois nommés seront à la lutte pour succéder à l'équipe nationale de football, élue «Equipe de l'année 2022». Le trio s'est distingué durant la période entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. Le tennis dames a brillé avec la victoire lors de la Billie Jean King Cup 2022, les Young Boys avec le titre de champion de Suisse et la Coupe de Suisse, les beachvolleyeuses Brunner/Hüberli avec un sacre aux Championnats d'Europe.

Les nommés pour l'Award d'«entraîneur de l'année» et «athlète paralympiques de l'année» sont également connus. Pour l'entraîneur, le choix se fera entre Jan Cadieux (hockey sur glace), Claudine Müller (athlétisme) et Thomas Stauffer (ski alpin). Pour les athlètes paralympiques, le titre sera décerné parmi Catherine Debrunner, Marcel Hug, lauréat sortant, et Manuela Schär, trois athlètes en fauteuil roulant.

Depuis deux semaines, les candidats pour les trophées individuels MVP sont connus. Il s'agit de Manuel Akanji, Ana-Maria Crnogorcevic (les deux football), Nico Hischier, Alina Müller (les deux hockey), Laura Künzler (volleyball) et Nikola Portner (handball). Les fans de sport peuvent voter pour leurs favoris de cette catégorie jusqu'au 28 novembre sous www.sports-awards.ch.

Tous les lauréats seront récompensés au cours d'un gala télévisé le dimanche 10 décembre (dès 20h05 sur RTS2) dans les studios de la télévision suisse à Zurich. Les candidats à la nomination dans les catégories «Sportive de l'année» et «Sportif de l'année» vont être révélés dans quelques jours.

ATS