Environ 10'000 policiers et gendarmes seront engagés samedi et dimanche pour assurer la sécurité des marathons femmes et hommes des Jeux olympiques de Paris ainsi que le «marathon pour tous» ouvert au public, a-t-on appris jeudi auprès d'une source policière.

Les hommes seront les premiers à s'élancer samedi matin à 8h00 depuis l'Hôtel de Ville pour une arrivée sur l'esplanade des Invalides après un passage par le Château de Versailles.

Les femmes, qui suivront le même tracé de 42,195 kilomètres, partiront dimanche matin à 8h00 également.

Entre ces deux courses se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche le «marathon pour tous», toujours sur le même parcours, où sont attendus 40'000 amateurs de course à pied.

En Ile-de-France, 35'000 policiers et gendarmes, 18'000 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs milliers d'agents de sécurité privée sont mobilisés en moyenne chaque jour autour des sites olympiques.

En fin de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réaffirmé qu'il n'y avait pas eu «de menace caractérisée» d'attentat, ni de détection de projet «d'attentat organisé» visant les JO.

Les autorités restent néanmoins très attentives à la menace dite «endogène» ou «intérieure» avec le scenario, répété plusieurs fois ces dernières années, d'un attentat commis par des individus isolés avec des moyens rudimentaires comme un couteau.

