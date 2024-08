Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi soir en finale olympique de la perche, parmi un grand nombre de prétendantes au podium. Ditaji Kambundji entrera, elle, en lice en matinée.

Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi soir en finale olympique de la perche. ats

ATS

Fait rarissime, pas moins de 20 athlètes disputeront la finale de la perche féminine, qui s'annonce longue et a été avancée à 18h15. Il faudra avoir les nerfs solides.

La Zurichoise Angelica Moser sera l'une des favorites. Sacrée championne d'Europe à Rome il y a deux mois, elle est le no 2 mondial (ex aequo) en 2024 avec 4m88, derrière la Britannique Molly Caudery. Mais cette dernière a échoué à se qualifier pour la finale!

Deuxième des Européens 2024, Ditaji Kambundji n'aborde pas ces JO avec les mêmes ambitions, la «faute» à une concurrence plus féroce sur 110 m haies. Mais son chrono de Rome (12''40) lui permet d'espérer se hisser en finale samedi. Et elle devrait ne connaître aucune difficulté en séries dès 10h15.

Maud Jayet disputera pour sa part la Medal Race dans la catégorie ILCA 6 mercredi, dès 12h10, si les conditions le permettent puisque cette régate décisive était prévue mardi. La navigatrice vaudoise, 4e du classement général, peut espérer décrocher le bronze pour offrir à la voile suisse son premier podium olympique depuis 1968.

La journée de mercredi sera également marquée par le 1er tour du tournoi de golf féminin. Morgane Métraux et Albane Valenzuela entameront le trou no 1 respectivement à 11h06 et 11h17. La Vaudoise et la Genevoise rêvent de médaille, mais les stars du golf féminin sont quasiment toutes de la partie.

ats