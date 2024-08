«J'ai dormi à l'hôpital, une petite demi-heure.» Le marcheur français Aurélien Quinion, 9e du 20 km marche des Jeux olympiques de Paris jeudi matin, a passé la nuit à l'hôpital pour assister à la naissance de sa fille quelques heures avant le début de ses JO.

Aurélien Quinion (au centre) s’est élancé pour les 20km et a battu son record personnel. KEYSTONE

«On ne peut pas être plus heureux, c'est un bonheur total», a savouré Quinion, 31 ans, après l'épreuve du 20 km marche (9e place en 1h 19:56, record personnel).

«La fédération (française d'athlétisme) m'a déposé directement à l'hôpital à 22 heures et un taxi m'a ramené ici avant la course, ça a été très vite, enfin je suppose, quatre ou cinq heures. Ca s'est super bien passé», a-t-il raconté aux journalistes.

La nuit a donc été très courte pour le marcheur, qui s'est élancé à huit heures du Trocadéro pour vingt boucles d'un kilomètre en plein centre de Paris, au pied de la Tour Eiffel.

«J'ai dormi à l'hôpital, une petite demi-heure, j'ai fermé les yeux plus qu'autre chose», a-t-il expliqué.

«La petite est arrivée, elle est super belle, je crois qu'elle a des yeux bleu vert», a-t-il détaillé, très ému. «C'était magnifique.»

«Est-ce que ça m'a donné des ailes ? Je pense que ça ne te fait pas devenir champion olympique, on l'a vu, mais ce sont des choses en plus auxquelles s'accrocher. C'était magnifique, franchement, c'est la plus belle chose au monde», a-t-il encore dit.

Malgré la chaleur et sa courte nuit, Quinion a quand même battu son record personnel d'une petite seconde.

Autre Français engagé sur le 20 km marche, Gabriel Bordier (1h 21:40) a pris la 24e place de la course remportée par l'Equatorien Brian Daniel Pintado (1h 18:55).