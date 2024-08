Combat électrique : Reddy Riner et son adversaire s’empoignent !

Teddy Riner, double champion olympique des lourds, s'est qualifié vendredi pour les demi-finales des Jeux de Paris (+100 kg) en battant le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique de Tokyo, au terme d'un combat électrique.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍. Teddy Riner se rassure avec un ippon, et fait monter la température suite à cette fin de combat (très, très, très) tendue face à Guram Tushishvili 🥵#Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/ojUnJVUE6J — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

A 35 ans, Teddy Riner vise un troisième titre olympique jamais réalisé chez les lourds, après ses sacres 2012 et 2016. En quarts, le Français a écarté le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique en titre. Un combat qui a failli finir... en bagarre.

Après avoir été projeté sur le dos en 2 min 39, le guerrier géorgien a fait tomber le Tricolore et semblait vouloir en découdre alors que le combat était arrêté. Il a d'ailleurs été sanctionné par l'arbitre.

Riner pour entrer dans la légende

En cas de nouveau sacre, Teddy Riner serait le premier à réaliser le triplé olympique dans la catégorie reine. Seul le super-léger japonais Tadahiro Nomura a réussi cet exploit (1996, 2000, 2004).

Avec ses deux médailles de bronze olympique (2008, 2021) et ses onze titres mondiaux, il surpasserait une fois pour toutes les autres légendes au panthéon du judo. En cas de médaille ce vendredi, peu importe le métal, Riner serait aussi le judoka le plus médaillé de l'histoire du judo olympique avec six récompenses, en cinq éditions depuis 2008 et en comptant l'or par équipes en 2021.