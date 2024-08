Alexandre Dällenbach a été pénalisé par ses lacunes au tir en finale du pentathlon moderne aux JO de Paris. Le Valaisan s'est classé 14e, après s'être élancé en 2e position avant l'épreuve finale, la laser run.

Alexandre Daellenbach a perdu douze rangs à l’occasion de l’ultime épreuve de la finale du pentathlon moderne. ats

ATS

Le rêve vécu depuis jeudi par le Valaison de La Réunion, épatant lors des deux premières journées, ne se sera pas prolongé samedi. Sa 14e place finale est cependant conforme à la hiérarchie et n'enlèvera rien aux mérites du Romand, grâce à qui les projecteurs ont pu être braqués pour une fois sur cette discipline ancestrale.

Lors de l’épreuve de saut d’obstacles, Dällenbach n’a concédé qu’une faute, avant de gagner un de ses deux combats en escrime et de signer le deuxième temps sur 200 m, en natation (1’57’’64). Il fut en revanche, le plus lent sur le pas de tir et pas très brillant en course à pied, lors de la laser run.

«J'ai tout donné et je ne me suis pas laissé abattre après l'échec du premier tir. Le fait que ce ne soit pas le manque de force qui m'ait fait défaut est un peu triste», a déclaré Dällenbach.

Le favori égyptien Ahmed Elgendy s'est imposé devant le Japonais Taishu Sato (2e à 13'') et l'Italien Giorgio Malan (3e à 19''). Dällenbach a concédé 55''.

