Dans le dur, Morgane Métraux boit la tasse

La pression est visiblement trop grande pour Morgane Métraux, co-leader à l'entame du 4e tour du tournoi olympique.

Morgane Métraux a souffert sur les premiers trous de son 4e tour. ats

ATS

La Vaudoise, auteure d'un triple bogey sur le trou no 5, ne pointait plus qu'au 8e rang provisoire après le no 6. Pourra-t-elle inverser la tendance?

La journée avait déjà bien mal commencé pour Morgane Métraux, qui a commis un bogey dès le 1er trou puis un deuxième dans la foulée pour se retrouver alors à un coup de la tête. Un putt pour birdie sur le trou no 3 aurait pu lui permettre de reprendre confiance, mais elle l'a manqué de peu.

La 137e joueuse mondiale s'est même retrouvée à cinq coups au-dessus du par sur la journée après le trou no 5 – et à cinq coups de la leader Lydia Ko avec qui elle partageait la tête au départ. Un trou no 5 sur lequel elle avait signé un birdie lors des deux premiers tours...

ats