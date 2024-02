Le Comité olympique russe a dénoncé vendredi la confirmation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de sa suspension par le CIO. Il a qualifié cette mesure de «discrimination sans précédent» contre ses athlètes, soumis à des «critères humiliants» pour pouvoir participer aux JO de Paris 2024.

Thomas Bach, président du CIO, accusé par la Russie KEYSTONE

Accusant le TAS d'avoir «ignoré les nombreux arguments juridiques» invoqués par la Russie, le Comité olympique russe a accusé dans un communiqué l'instance basée à Lausanne, en Suisse, d'agir comme un «instrument politique» au service des Occidentaux. Le TAS «a depuis longtemps perdu son objectivité pour tout ce qui concerne la Russie», a fustigé l'organisation russe.

Elle a aussi accusé le Comité international olympique (CIO), dont elle contestait la décision devant le TAS, de «faire tout son possible pour minimiser le nombre d'athlètes (russes) invités» à participer aux JO de Paris, et de leur imposer des «critères humiliants». Les sportifs russes et bélarusses peuvent se présenter aux JO 2024 à condition qu'ils n'aient pas soutenu l'offensive russe en Ukraine, et devront concourir sous bannière neutre.

ATS