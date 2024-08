Malgré un genou qui siffle et une situation pratiquement désespérée dans le second set, Novak Djokovic trace toujours sa route vers l’or olympique. Le Serbe s’est hissé en demi-finale.

Novak Djokovic s’est imposé. KEYSTONE

ATS

Il a battu 6-3 7-6 (7/3) Stefanos Tsitsipas dans un remake de la finale 2021 de Roland-Garros. Il a réussi un singulier exploit lors de ce quart de finale: remporter un set après avoir été mené 5-3 40-0. Il y est parvenu grâce à la fois à son instinct de survie et aux largesses du Grec.

A 3-0 dans cette seconde manche, Novak Djokovic a demandé un temps mort médical en raison de douleurs au genou. Mais une fois de plus, il a su aller au-delà de la douleur pour finir par gagner un match que l’on a cru à cet instant perdu.

Novak Djokovic devra se présenter en pleine possession de ses moyens face à Lorenzo Musetti, «tombeur» du tenant du titre Alexander Zverev, dans une demi-finale qui s’annonce très ouverte. Même s’il a battu l’Italien au même stade de la compétition à Wimbledon, le Serbe mesure tout le danger que représente le jeu en toucher de l’Italie.

La demi-finale du bas du tableau opposera le Champion de Roland-Garros et de Wimbledon Carlos Alcaraz à Félix Auger-Aliassime. Victorieux du Norvégien Casper Ruud, le Canadien est bien un joueur que personne n’attendait dans ce dernier carré.

Si Novak Djokovic est toujours dans la course pour remporter l’unique grand titre qui manque à son palmarès, Andy Murray a livré le dernier match de sa carrière ce jeudi 1er août. Le triple vainqueur en Grand Chelem et double Champion olympique a été éliminé en quart de finale du double. L’Ecossais et son partenaire Daniel Evans ont été battus sur le score presque sans appel de 6-2 6-4 par les Américains Taylor Fritz et Tommy Paul.

ats