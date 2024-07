Appelée à remplacer la vice-championne olympique de Tokyo 2021 Marlen Reusser, forfait à cause d'une infection virale, Elena Hartmann n'est pas parvenue à créer la surprise à l'occasion du contre-la-montre féminin des JO de Paris. La Grisonne (33 ans) a obtenu le 17e rang (à 3'20'') d'une course disputée entre le coeur de la capitale française et le bois de Vincennes, sur 32,4 km.

Elena Hartmann a chuté lors du contre-la-montre féminin des JO de Paris. KEYSTONE

ATS

Sur un parcours quasi totalement plat, rendu extrêmement glissant par la pluie, le titre est revenu à Grace Brown. A la moyenne de 49 km/h, la spécialiste australienne de l'effort solitaire a devancé de respectivement de 1'31'' l'Anglaise Anna Henderson et de 1'32'' l'Américaine Chloé Dygert, victime d'une chute, dans un virage.

ats