Heili Sirvio, 13 ans, sera à Paris la plus jeune représentante de la Finlande aux Jeux olympiques. Mais loin du quotidien des ados finlandais, la jeune skateuse s'entraîne en Californie et parcourt le monde au gré des compétitions.

Heili Sirvio, 13 ans, sera à Paris la plus jeune représentante de la Finlande aux Jeux olympiques. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

L'air concentré, sa queue de cheval blonde dépassant de son casque, Sirvio s'élance sur la rampe avec son skateboard. Quelques secondes plus tard, elle tourne sur elle-même dans les airs tout en agrippant sa planche, avant d'atterrir avec facilité.

«Je suis vraiment ravie de pouvoir représenter mon pays et, je l'espère, de le rendre fier», dit la jeune skateuse à l'AFP lors d'une pause entre deux séances d'entraînement, dans un skatepark de Tampere, à 200 km au nord d'Helsinki.

Sirvio, qui vit en Californie et qui a passé beaucoup de temps à voyager ces dernières années, passe peu de temps dans sa Finlande natale. A moins d'un mois des Jeux olympiques, qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août, l'adolescente fait une courte étape à Tampere pour participer aux championnats finlandais de skateboard, avant de se rendre dans le sud de la Suède pour continuer à s'entraîner.

«Nous vivons sur la route depuis deux ans», déclare Fredrik Sirvio, le père de Heili. Voyageant de sites d'entraînement en qualifications olympiques à travers le monde, sa famille s'est entièrement consacrée aux objectifs olympiques de la jeune skateuse.

Fredrik résume le programme de la journée : «prendre le petit-déjeuner, aller au skatepark, déjeuner, revenir, se reposer un peu, nager dans le lac et retourner au skatepark». Sirvio, qui est aujourd'hui l'une des meilleures skateuses au monde, a testé pour la première fois une planche à roulettes il y a seulement quatre ans.

Du skate pour combler l’ennui du confinement

En 2020, la famille déménage en Australie pour échapper aux mois d'hiver froids et sombres de la Finlande. Bloquée chez elle lors du confinement imposé par la pandémie de Covid-19, Miila, la petite sœur de Sirvio, s'ennuie. Elle repère alors le skateboard de son père dans la maison et suggère à ses sœurs d'aller l'essayer au skatepark.

«Nous avons commencé à apprendre et c'était vraiment amusant, et depuis, je passe mon temps à faire du skate», explique Sirvio, accompagnée quotidiennement par sa sœur de 10 ans au skatepark. «En tant que parents, nous devons dire aux filles de temps en temps quand c'est le moment de prendre un jour de pause et de faire autre chose que du skateboard», dit le père en riant.

Une fois passée l'initiation, Sirvio connaît de premiers succès dans les compétitions locales puis dans le championnat australien - considéré comme l'un des plus prestigieux au monde.

Rencontre avec des «légendes du skateboard»

Le père, ancien snowboardeur professionnel, se rend progressivement compte qu'il y a une réelle possibilité pour sa fille de se qualifier pour les Jeux olympiques si elle continue à progresser. «Ces choses-là n'arrivent pas souvent dans une vie... alors nous avons décidé de nous lancer et de tout donner».

Les quatre membres de la famille quittent leur maison australienne de Brisbane, et commencent à se rendre à des compétitions dans le monde entier et à rechercher les meilleurs sites d'entraînement. Ils s'installent en Californie, le berceau du skateboard, où «Heili rencontre certaines des plus grandes légendes du skateboard», selon son père.

L'école à la maison et le travail à distance permettent aux soeurs d'étudier le matin et d'aller faire du skateboard le reste de la journée.

Classée 14e sur les 22 athlètes sélectionnées en park féminin, Sirvio s'élancera sur un parcours composé de bowls - des cuvettes aux parois arrondies - et de virages sur la place de la Concorde le 6 août. «J'espère que nous ramènerons une médaille des Jeux olympiques, cela signifierait beaucoup pour moi», dit-elle en souriant.

Le skateboard, qui a fait ses débuts en tant que sport olympique à Tokyo en 2021, est divisé en deux disciplines, le park et le street, et n'impose aucune limite d'âge : de nombreux concurrents de Heili ont le même âge que l'adolescente.