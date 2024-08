La championne olympique du lancer de disque, l'Américaine Valarie Allman, a jugé «décourageant» le nouveau circuit de meetings annoncé pour 2025 par l'ex-star de la piste Michael Johnson, qui exclut les épreuves de saut et de lancer.

Le nouveau circuit de meetings créé par Michael Johnson ne fait pas l’unanimité. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Le quadruple champion olympique américain (4x100 m en 1992, 200 et 400 m en 1996, 400 m en 2000) a annoncé avant les JO de Paris 2024 la création en 2025 d'un circuit professionnel annuel de quatre meetings très lucratifs ne proposant que des courses.

Valarie Allman a remporté lundi soir au Stade de France son deuxième titre olympique consécutif au disque, avec un jet à 69,50 m, devant la Chinoise Bin Feng et la Croate Sandra Elkasevic au terme d'un concours très relevé.

Après son titre, l'Américaine de 29 ans a évoqué sans le nommer expressément le projet de Michael Johnson en estimant qu'il y avait «un potentiel inexploité» dans son sport à même de susciter «l'enthousiasme du public». «Ces nouveaux circuits sont vraiment décourageants», a-t-elle ajouté.

«Respecter toutes les épreuves d'athlétisme»

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

La médaillée de bronze est allée dans le même sens: «il y a 77’000 personnes (au Stade de France, NDLR) le matin et le soir pour regarder l'athlétisme et s'enflammer devant des concours opposant les meilleurs lanceurs de disque, les meilleurs triples sauteurs et les meilleurs sauteurs à la perche», a déclaré Sandra Elkasevic.

«Je pense que nous devrions respecter les lanceurs et toutes les épreuves d'athlétisme», a conclu la Croate.