Chef de mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli est resté prudent dans ses pronostics concernant le nombre de médailles que peut espérer la délégation suisse à Paris. Mais pour qu'une récolte soit belle, elle doit démarrer le plus tôt possible afin que les esprits se libèrent au plus vite. Dès samedi?

Pauline Brunner visera l'exploit dans l'épreuve individuelle à l'épée. ats

ATS

L'espoir de voir le compteur de médailles se débloquer dès cette première «vraie» journée de compétition est bien réel, même si le forfait de la Bernoise Marlen Reusser prive la Suisse de son meilleur atout dans les contre-la-montre de cyclisme sur route. Un exploit est ainsi possible dans le «chrono» masculin.

Les deux Stefan, Küng et Bissegger, auront un coup à jouer en l'absence des deux hommes forts du Tour de France Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Si Remco Evenepoel semble au-dessus du lot, tout semble possible derrière le Belge. Et Küng a une revanche à prendre après avoir échoué à 0''4 du bronze en 2021 à Tokyo.

Samedi également, Pauline Brunner visera l'exploit dans l'épreuve individuelle à l'épée. La Chaux-de-Fonnière l'aborde en pleine confiance après avoir validé son ticket en remportant le tournoi de qualification de la dernière chance. Elle affrontera l'Américaine Hadley Husisian, 19e mondiale, en 32e de finale.

Qualifié quant à lui grâce à un forfait de dernière minute, le Valaisan Alexis Bayard n'aura lui non plus rien à perdre dimanche dans l'épreuve masculine à la même arme. Il se frottera en 32e de finale au Belge Neisser Loyola, 22e mondial et 6e des Championnats d'Europe 2022.

Une autre Romande vivra également sa première expérience olympique dimanche. Il s'agit de la judokate Binta Ndiaye, en lice chez les moins de 52 kg. La Vaudoise, sortie en quart de finale des récents Mondiaux, a les moyens de titiller le podium à Paris. Elle se frottera à l'Argentine Sofia Fiora en 32e de finale.

Les vététistes en outsiders

Les vététistes entreront également en scène dimanche, avec la course féminine. Comme à Tokyo où elles avaient signé un triplé historique (Neff devant Frei et Indergand), les Suissesses laissent le rôle de favorites aux Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte (ainsi qu'à la Néerlandaise Puck Pieterse). Mais Alessandra Keller est en confiance, alors que Sina Frei roulera sans pression aucune.

Une autre médaillée olympique entrera en scène dimanche. La porte-drapeau Nina Christen disputera les qualifications de la carabine à 10 m, discipline dans laquelle elle avait conquis le bronze à Tokyo (avant de se parer d'or dans le match aux trois positions). La Jurassienne Audrey Gogniat est elle aussi engagée dans cette épreuve.

On en saura également plus sur le potentiel de trois médaillables. En aviron, le deux sans barreur (Roman Röösli/Andrin Gulich) et le deux de couple poids léger (Raphaël Ahumada/Jan Schäuble) pourront prendre leurs marques lors des séries dominicales. En natation, le double médaillé mondial du 200 m dos Roman Mityukov se testera sur 100 m dos, où il peut viser la finale.

gma, ats