Le 3x3 masculin helvétique est à la croisée des chemins

Admise dans deux TQO, l'équipe de Suisse doit concrétiser son rêve. La concurrence se fait de plus en plus grande dans la discipline, et la génération de la star suisse de la discipline Westher Molteni (36 ans) est plutôt en bout de cycle.

19.03.2024