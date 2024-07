La Suisse sera représentée par 27 athlètes, dont deux Romandes, aux Paralympiques de Paris. La délégation de Swiss Paralympic visera 14 médailles, comme lors de la dernière édition à Tokyo.

Dans 40 jours, les Jeux paralympiques de Paris s'ouvriront sur la place de la Concorde, avec 549 sets de médailles attribués en 12 jours dans 22 sports. Et la délégation suisse, la plus importante depuis 2008 (28), affiche ouvertement ses ambitions. Surtout en athlétisme, où elle s'appuie sur le trio Hug/Schär/Debrunner.

Sacré à quatre reprises à Tokyo il y a trois ans (800 m, 1500 m, 5000 m et marathon), Marcel Hug tentera de réitérer cette performance lors de sa sixième participation aux Paralympiques. La répétition générale à Paris, il y a un an lors des Mondiaux, fut une réussite pour le Thurgovien de 28 ans avec trois titres conquis.

Il y a trois ans, Manuela Schär avait pour sa part ramené cinq médailles de Tokyo, trois d'argent (1500 m, 5000 m et marathon) et deux d'or (400 m et 800 m). Pour la Lucernoise de 39 ans, double championne du monde en 2023, il s'agit de l'ultime opportunité de briller sur la piste: elle se consacrera ensuite au marathon.

Le troisième grand espoir de médaille parmi les dix spécialistes d'athlétisme est Catherine Debrunner. Double médaillée à Tokyo (or sur 400 et bronze sur 800 m), la Thurgovienne de 29 ans a réussi une razzia lors des Mondiaux 2023 avec quatre titres et une médaille d'argent. Elle peut faire aussi bien à Paris.

Beaucoup de potentiel en para-cycling

Les para-cyclistes constituent le deuxième groupe le plus important de la délégation suisse, et ils lorgnent eux aussi les podiums. Quadruple championne du monde, la Zurichoise Flurina Rigling (27 ans) fait ainsi partie des favorites aussi bien sur la piste que sur la route.

Franziska Matile-Dörig se présente quant à elle en tant que gagnante du classement général de la Coupe du monde. L'Appenzelloise peut rivaliser avec les meilleures, tout comme Céline van Till. La Genevoise de 33 ans arrive à Paris en tant que championne du monde en titre du contre-la-montre.

Mathez pour oublier Tokyo 2021

En badminton, Cynthia Mathez et Ilaria Renggli se sont imposées comme l'un des meilleurs doubles du monde. La Jurassienne de 38 ans et l'Argovienne de 24 ans forment un duo depuis près de trois ans. Même si la concurrence asiatique est rude, elles visent une médaille. Mathez l'avait manquée de peu en terminant 4e avec sa partenaire de l'époque, Karin Suter-Erath.

«Notre objectif est de répéter au moins la performance globale de Tokyo à Paris. Les 14 médailles sont également un objectif réaliste cette fois-ci», déclare Peter Läuppi. Outre l'athlétisme, le paracyclisme et le badminton, le chef de mission voit également des chances de médaille en natation notamment, avec les jeunes Nora Meister, 21 ans, et Leo McCrea, 20 ans.

