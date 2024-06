Pour fêter ses 30 ans en tant que capitale olympique, Lausanne a concocté un programme de célébrations. Il comprend notamment, le 22 juin, un concert gratuit mêlant musique classique et danse hip-hop.

Lausanne célèbre les 30 ans de son statut de capitale olympique (archives). Keystone

A cette occasion, l'Orchestre de chambre de Lausanne se produira au côté d'une dizaine de danseurs du Studio Leszarts, basé à Vevey. Les morceaux classiques – Beethoven, Fauré – seront accompagnés par «des mouvements artistiques issus de danses urbaines, avec des influences et touches modernes-contemporaines», annonce mardi la Ville de Lausanne.

Gratuit et sans inscription, ce concert est programmé le samedi 22 juin à 19h au parc Mon-Repos, dans le Forum de la paix situé juste derrière la villa qui a accueilli le siège du CIO de 1922 à 1968. En cas de mauvais temps, l'évènement sera annulé.

«Pour ces 30 ans de Lausanne Capitale Olympique, nous avons souhaité réunir dans un évènement exceptionnel la culture et le sport», relève Emilie Moeschler, la municipale en charge des sports et de la cohésion sociale. «C'est aussi un clin d'oeil aux JO de Paris où le break-dance sera pour la première fois discipline olympique», rappelle-t-elle, citée dans un communiqué.

Cours «géants» et course contre le m2

D'autres événements sont prévus durant la semaine anniversaire, du 13 au 23 juin. Les 15 et 16 juin, enfants et familles pourront s'initier gratuitement à plus de 40 sports aux Panathlon Family Games à Vidy.

Le 18 juin, trois cours collectifs «géants» sont prévus sur l'esplanade de Montbenon avec, au menu, du yoga, de la danse et du «bodycombat». Ces cours sont gratuits et ouverts à tous les niveaux.

Le 20 juin, Lausanne organisera un «m2 Challenge» qui verra s'affronter le métro m2 face à trois équipes de relais mixtes composées d'environ 70 personnes chacune. Objectif: aller plus vite que le métro entre la station «Ouchy – Olympique» et l'arrêt «Croisettes». La course sera filmée et diffusée en live sur l'écran géant de la fan zone de l'Euro à Ouchy.

Le 21 juin, les autorités de la Ville et Thomas Bach, le président du CIO, inaugureront à l'Espace fair-play à Vidy une vasque olympique, héritée des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne en 2020.

Trente ans de capitale olympique

Finalement, le 23 juin, une édition spéciale «hors des sentiers battus» de la course Lausanne Capitale Olympique offrira aux 3000 participants un accès à l'intérieur de plusieurs sites de la ville, comme le stade de la Tuilière (départ de la course), les Halles sportives de Beaulieu ou le Parlement vaudois. Un concert gratuit de la chorale Lakevoices sera donné pour l'arrivée de la course sur la place de la Navigation.

Lausanne abrite le siège du CIO depuis 1915. Mais c'est le 23 juin 1994 que la ville a reçu officiellement du CIO le statut de «capitale olympique», à l'occasion des célébrations du centenaire des Jeux olympiques modernes. Lausanne et sa région accueillent aujourd'hui près de 60 fédérations et organisations sportives internationales.

