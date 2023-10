Le Comité international olympique (CIO) envisage de créer des Jeux olympiques d'esport, a déclaré samedi le président de l'instance, Thomas Bach, lors de la 141e Session du CIO à Bombay.

Les derniers champions du monde de league of legends IMAGO/USA TODAY Network

«J'ai demandé à notre nouvelle commission du CIO consacrée à l'esport d'étudier la création de Jeux olympiques», a-t-il annoncé.

Le patron de l'olympisme a indique que trois milliards de personnes pratiquent l'esport et les jeux vidéo dans le monde. Selon les estimations, plus de 500 millions d'entre eux s'intéressent spécifiquement à l'esport, qui comprend les sports virtuels et les simulations sportives.

«Ce qui est encore plus pertinent pour nous, c'est qu'une majorité d'entre eux ont moins de 34 ans», a souligné Thomas Bach.

«Projet pilote»

«En 2021, le CIO a développé les +Olympic Virtual Series+. Il s'agissait du premier projet pilote du CIO dans le domaine de l'esport», a rappelé le président du CIO.

«S'appuyant sur les enseignements tirés de ces Series, nous avons ensuite lancé la Semaine olympique de l'esport à Singapour au début de cette année (...) Nous avons réussi à réunir les communautés olympique et esportive».

En incluant les qualifications, ces «Olympic Esport Series» ont attiré plus de 500'000 participants, générant plus de six millions de vues en direct sur tous les canaux, avec 75% des vues de personnes âgées de 13 à 34 ans.

«C'est un début prometteur. Mais ce n'est qu'un début. C'est comme dans tous les sports, après un départ prometteur, la vraie course reste à venir», a déclaré Thomas Bach.

