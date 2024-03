«Cela dépasse tout ce qui est acceptable» - le CIO révolté

Le Comité international olympique estime que le gouvernement russe était tombé «encore plus bas» en accusant l'organisation de «basculer dans le racisme et le néonazisme», en raison des restrictions imposées aux sportifs russes pour les JO-2024.

Thomas Bach a préféré laisser répondre Mark Adams Keystone

«Cela dépasse tout ce qui est acceptable», a estimé face à la presse Mark Adams, le porte-parole du président du CIO, l'Allemand Thomas Bach. «En liant le président, sa nationalité et l'Holocauste (le gouvernement russe) tombe encore plus bas. C'est tout ce que nous avons à dire», a-t-il tranché.

Interrogé sur une série de déclarations russes dans la matinée, Thomas Bach avait préféré laisser répondre Mark Adams en raison du caractère «extrêmement agressif» et «aussi très personnel» de certaines de ces accusations.

Le Kremlin et la diplomatie russe réagissaient à une double actualité: l'offensive lancée mardi par le CIO contre les «Jeux de l'amitié» russes, une nouvelle compétition prévue en septembre et accusée de «politiser le sport», et l'interdiction faite aux sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre de parader lors de la cérémonie d'ouverture des JO-2024, le 26 juillet à Paris.

«Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a basculé dans le racisme et le néonazisme», a martelé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Le Kremlin a en outre accusé mercredi le CIO de chercher à intimider les sportifs désireux de participer aux futurs Jeux de l'amitié, car le directeur de la Solidarité olympique du Comité, James Macleod, n'a pas exclu la possibilité de sanctions.

«C'est de l'intimidation de sportifs. Et cela sape complètement l'autorité du CIO», a jugé Dmitri Peskov, porte-parole du président russe.

ATS