Première journée d'athlétisme très mitigée dans le camp suisse aux JO. Seules Rachel Pellaud, sur 800 m, et Mujinga Kambundji (100 m) se sont qualifiées pour les demi-finales.

Mujinga Kambundji, après sa série KEYSTONE

ATS

Mujinga Kambundji a maîtrisé son sujet, en 11''05, pour prendre la 2e place de sa série (12e temps total). Ses coéquipières du 4x100 m à Paris Géraldine Frey (11''34) et Salomé Kora (11''35) ont en revanche manqué leur affaire et sont passées à la trappe.

Kambundji devra hausser le niveau samedi soir en demi-finales pour avoir une chance d'entrer en finale. La densité semble plus forte qu'à Tokyo en 2021, où elle était arrivée 6e, et elle-même doit encore prouver qu'elle évolue dans les mêmes eaux cette saison. «Ce n'était pas ma meilleure course, mais je suis contente», a glissé la Bernoise.

Rachel Pellaud disputera les demi-finales du 800 m, dimanche soir. La championne de Suisse et ex-spécialiste du 400 m a très bien géré sa série, conclue à la 3e place (directement qualificative), en 2'00''07. Sa dernière ligne droite fut convaincante. «Je crois en moi, ça va bien se passer», anticipe-t-elle.

Werro en repêchages

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Audrey Werro, elle, devra en passer par les repêchages – une nouveauté en athlétisme – ce samedi matin pour avoir une chance d'accéder aux demi-finales. La Fribourgeoise, 5e de sa série en 1'59''38, a manqué de jus, même si son chrono n'est pas mauvais.

L'Argovienne Valentina Rosamilia disputera elle aussi les repêchages. Quatrième de sa série en 2'00''45, il lui a manqué 3 millièmes pour accrocher la 3e place salvatrice.

Le relais mixte 4x400 m (Charles Devantay, Giulia Senn, Lionel Spitz et Yasmin Giger) a été éliminé avec un «honnête» 11e rang, en 3'12''77, record national. Les Etats-Unis ont battu un premier record du monde dès ces séries, en 3'07''41.

Jeux Olympiques : les plus grands médaillés de l'histoire Découvrez les légendes des Jeux Olympiques, de Michael Phelps à Usain Bolt ! Plongez dans les moments inoubliables et les exploits de ces athlètes d'exception. 18.07.2024

ats