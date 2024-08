Félix Lebrun s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique de tennis de table. Le Français de 17 ans a battu le Taïwanais Lin Yun-ju dans une ambiance de folie à la porte de Versaille jeudi.

Félix Lebrun s’est imposé face à Lin Yun-ju. KEYSTONE

ATS

Le phénomène du tennis de table français s'est imposé 4 sets à 3 (11-7 7-11 11-8 4-11 11-8 8-11 11-6) et aura deux occasions de décrocher une médaille. Le no 3 mondial affrontera le Chinois Fan Zhedong (no 2) ou le Japonais Tomokazu Harimoto (no 6) en demi-finale.

ats