LeBron James, Stephen Curry et Joel Embiid, trois des plus grandes stars de la NBA, figurent dans la liste des 41 joueurs pré-sélectionnés pour disputer le tournoi de basketball des JO 2024 à Paris.

LeBron James figure dans la liste des 41 joueurs américains pré-sélectionnés pour les JO. KEYSTONE

Cette liste, annoncée mardi dans un communiqué, sera ensuite réduite à 12 noms, alors que Team USA visera une cinquième médaille d'or consécutive à Paris cet été (27 juillet-10 août).

Dans cette pré-liste figurent 28 joueurs ayant déjà représenté les Etats-Unis aux JO ou lors d'un Mondial, et parmi eux 23 médaillés d'or. Le plus célèbre est sans nul doute la légende LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, qui cherchera à décrocher une troisième fois l'or en France, à 39 ans.

«Les Etats-Unis ont la chance de compter des talents incroyables, et je suis ravi que de nombreuses superstars de la NBA aient exprimé leur envie de représenter notre pays aux Jeux», a commenté le manager général de Team USA, Grant Hill, cité dans le communiqué.

Cette nouvelle «Dream Team» – la référence absolue restant la première, celle des Jeux de Barcelone en 1992 – sera dirigée par l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, lauréat de neuf bagues NBA (5 comme joueur avec les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs, et 4 comme coach des Warriors).

Il peut compter sur un renfort supplémentaire de poids, celui du pivot des Philadelphia Sixers, Joel Embiid. Le MVP de la dernière saison NBA avait le choix entre trois sélections, le Cameroun, la France et les Etats-Unis, et a récemment opté pour Team USA. Au total, 24 des 30 franchises de la NBA, dont les actuels 10 premiers des Conférences Est et Ouest, comptent des joueurs pré-sélectionnés.

Dans le cadre de leur préparation aux Jeux, les Etats-Unis affronteront le Canada à Las Vegas le 10 juillet, puis le Soudan du Sud et l'Allemagne à Londres, les 20 et 22 juillet.

La liste des 41 joueurs présélectionnés Bam Adebayo (Miami Heat), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Devin Booker (Phoenix Suns), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (NY Knicks), Jimmy Butler (Miami Heat), Alex Caruso (Chicago Bulls), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (LA Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Wolves), Joel Embiid (Philadelphia Sixers), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Paul George (LA Clippers), Aaron Gordon (Denver Nuggets), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), James Harden (LA Clippers), Josh Hart (NY Knicks), Tyler Herro (Miami Heat), Jrue Holiday (Boston Celtics), Chet Holmgren (OKC Thunder), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), LeBron James (LA Lakers), Cam Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Kawhi Leonard (LA Clippers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Chris Paul (Golden State Warriors), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Austin Reaves (LA Lakers), Duncan Robinson (Miami Heat), Jayson Tatum (Boston Celtics), Derrick White (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks). Montre plus

AFP