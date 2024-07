Les Jeux de Paris vont être «bien meilleurs» qu'à Tokyo en 2021, a assuré lundi le sprinteur américain Noah Lyles, qui s'est dit «prêt à montrer» qu'il est l'homme le plus rapide de la planète.

Noah Lyles est on ne peut plus confiant. IMAGO

AFP Clara Francey

«Les derniers JO ne se sont pas passés comme prévus mais là, enfin, j'arrive aux Jeux sans être déprimé, je sais que ce ne sera pas la même chose, ça va être bien mieux», a affirmé l'exubérant sprinteur.

Le triple champion du monde en titre (100 m, 200 m, 4x100 m) avait dû se contenter du bronze à Tokyo sur sa discipline de prédilection, le 200 m, alors qu'il était favori.

A l'époque, Lyles, pas au top mentalement, avait souffert du manque de public dans le stade olympique vide de spectateurs en raison de la pandémie de Covid-19.

«Quand on était derrière les starting-blocks, c'est normalement le moment où je me dis ‹showtime›. Mais là (à Tokyo), je me souviens m'être dit: ‹Ce n'est pas drôle, ce n'est pas cool, ce n'est pas ce que j'ai imaginé et ce n'est pas ce que je veux›. Tout ça avant de prendre le départ, c'était nul», a-t-il raconté.

A Paris, Lyles veut donc faire le show devant les 75'000 spectateurs du Stade de France. «C'est ce qui me fait rêver. Plus la foule est nombreuse et plus je performe», a assuré le triple champion du monde.

«Je sais que ces Jeux vont être bien meilleurs et je suis prêt à le montrer», a-t-il ajouté. «Pour que je perde cette fois, il faudrait que les autres soient tellement meilleurs. Mais honnêtement, quand Noah Lyles est là...», a-t-il ajouté avec un sourire malicieux.

«Bien sûr que je suis» l'homme le plus rapide du monde, a-t-il enchaîné. «Tout le monde sait que ce qualificatif revient au champion du monde du 100 m, que je suis, et au champion olympique, que je vais bientôt être.»

Lyles, qui déplore souvent le manque de visibilité des stars de l'athlétisme, s'est par ailleurs plaint de sa popularité nouvelle, conséquence de la série «Sprint» diffusée sur Netflix et dont il est l'un des principaux protagonistes.

«Je suis devenu assez populaire au village olympique et c'est parfois difficile de trouver du temps pour moi au village», a-t-il dit. «Je me retrouve à manger à des heures bizarres pour être seulement avec ma copine et pour pouvoir simplement manger tranquille.»