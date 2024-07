Sa déconvenue sur 100 m dos n'est déjà qu'un lointain souvenir. Roman Mityukov s'est aisément qualifié pour les demi-finales du 200 m dos mercredi aux JO de Paris en signant le meilleur temps des séries. De son côté, Lisa Mamié a à nouveau échoué sur 200 m brasse.

Eliminé pour un centième de seconde dès les séries du 100 m dos, Roman Mityukov a mis les choses au point dans sa discipline de prédilection. Le double médaillé mondial a remporté sa série en 1'56''62, reléguant l'Américain Ryan Murphy à 0''41. Deuxième de ces séries, l'Allemand Lukas Maertens a nagé en 1'56''89.

«Le principal était de réussir un bon chrono, sous les 1'57, afin d'occuper une des lignes d'eau centrales en demi-finales» dès 21h47 mercredi soir. «J'ai eu l'opportunité de regarder mon temps aux 150 mètres, et ai pu contrôler sur la dernière longueur. Je suis donc satisfait», a-t-il analysé.

Le Genevois de 24 ans est revenu sur sa prestation des séries du 100 m dos. «Ce n'était pas normal de réaliser un tel chrono (réd: 53''94), même si je manque de vitesse et de puissance pour le 100. Ca m'a mis plus de pression pour le 200. Je voulais me rassurer dès les séries», a-t-il poursuivi.

S'il a pu gérer ses efforts dans ses séries, Roman Mityukov est conscient qu'aucun calcul ne sera possible lors des demi-finales. «Je devrai nager presque à fond, voire à 100%, pour passer en finale», a conclu le Genevois, dont le meilleur temps de l'année est de 1'55''40 (à 0''06 de son record de Suisse).

Lisa Mamié échoue encore en séries

Lisa Mamié a, pour sa part, manqué son affaire mercredi matin en séries du 200 m brasse, comme sur 100 m brasse. La Zurichoise, auteure du 17e temps, passe à la trappe pour 0''11.

Double médaillée européenne dans la discipline (or en 2022, bronze en 2024), Lisa Mamié a nagé en 2'26''39. Elle est restée à plus de quatre secondes de son record de Suisse et à plus d'une seconde et demie de son meilleur temps de l'année établi aux Mondiaux de Doha en février. La Zurichoise est réserviste pour les demi-finales.

