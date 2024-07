Immense déception pour Antonio Djakovic samedi aux JO de Paris. Malade, le Zurichois a été éliminé dès les séries du 400 m libre, alors qu'il espérait se mêler à la lutte pour les médailles en soirée.

Premier nageur suisse en lice dans La Défense Arena, Djakovic n'a pu faire mieux que le 23e temps de séries, en 3'49''77. Il est ainsi resté près de 6 secondes de son record de Suisse établi en finale des Européens 2022 à Rome, où il s'était paré d'argent (3'43''93).

«C'est très dur», a lâché le quadruple médaillé européen en grand bassin, en larmes à l'heure de se présenter devant la presse en zone mixte. «Je me sentais pourtant bien durant la préparation. Mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge et à renifler lundi dernier», a-t-il souligné.

«J'espérais que ça irait mieux. Je pensais pouvoir donner le meilleur de moi-même et espérais que ça suffirait pour passer en finale. Mais après 250-300 mètres je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez d'énergie pour me battre jusqu'au bout», a-t-il poursuivi.

«Je pense les avoir déçus»

Déçu, Antonio Djakovic l'était aussi pour son entourage. «Ma famille et mes amis sont là. Je pense les avoir déçus avec un tel chrono», a encore lâché le Zurichois de 21 ans. «Je pensais pouvoir être plus rapide de 4-5 secondes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes bras et mes jambes m'ont lâché après 250-300 mètres.»

Difficile dans ces conditions de se projeter sur le 200 m libre, dont les séries sont prévues dimanche matin déjà. «Je vais essayer de récupérer. J'espère que mon état de santé va s'améliorer. Mais c'est dur d'être prêt à 100% quand on n'est pas physiquement à 100%. Je donnerai tout, peut-être que cela suffira pour atteindre les demi-finales», a-t-il conclu, le souffle court.

