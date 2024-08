Champion olympique pour la quatrième fois, le Français Léon Marchand a survolé les épreuves de natation aux JO de Paris. La Canadienne Summer McIntosh et l'Américaine Katie Ledecky sont les deux autres figures marquantes des bassins olympiques.

Léon Marchand entre dans la légende et dans le coeur des Français "Il est au-dessus de tout, il est même au-dessus de Michael Phelps." Les supporteurs français au Club France étaient euphoriques à l'issue des 2 médailles d'or remportées en une seule soirée par Léon Marchand sur 200m papillon et 200m brasse aux JO. 02.08.2024

Léon Marchand, héros français

Avec ses succès lors de la première semaine olympique, le Toulousain âgé de 22 ans a provoqué l'extase des supporters français. Dans le camp tricolore, on espérait deux à trois victoires de sa part. Mais un bilan de quatre médailles semblait inimaginable, d'autant plus que le «Roi Léon», comme l'appellent ses fans, a remporté ses succès dans des courses individuelles et non en relais. Seuls les Américains Mark Spitz (1972) et Michael Phelps (2004 et 2008) ainsi que l'Allemande Kristin Otto (1988) avaient réalisé de tels résultats aux Jeux. Phelps a même récolté cinq médailles d'or en 2008 à Pékin.

Si l'exploit de Marchand est historique, c'est aussi parce qu'il s'est imposé dans trois nages différentes. Le Français a notamment réalisé un fantastique doublé 200 mètres brasse et papillon, décrochant deux médailles d'or le même soir. Personne, pas même Phelps n'avait encore réalisé une telle performance. Les triomphes de Marchand ont fait chavirer de bonheur les 10'000 fans de la Défense Arena. Le président français Emmanuel Macron a également été satisfait de sa quatrième victoire obtenue vendredi soir.

Léon Marchand est un nageur exceptionnel célébré dans sa patrie comme «héros des Jeux» et «géant des bassins». Si la comparaison avec Phelps n'a pas lieu d'être, il y a un domaine dans lequel le Français imite la star de Baltimore: il s'entraîne aux Etats-Unis depuis trois ans sous les ordres de Bob Bowman, qui avait déjà accompagné Phelps dans ses succès. Alors qu'il n'appréciait pas l'étiquette de favori à ses débuts, Marchand la considère aujourd'hui comme synonyme de défi à relever. «Je me suis préparé pour ce rôle et ça m'a bien réussi, explique-t-il. Je suis fier, car j'ai seulement 22 ans et j'avais beaucoup de pression.»

Katie Ledecky, neuf titres olympiques

Au contraire de Marchand, la nageuse de 27 ans faisait déjà partie des légendes de son sport avant ces Jeux. Avec ses victoires sur 800 mètres et 1500 mètres libre, Ledecky a porté son total à neuf médailles d'or olympiques, un record.

Championne du monde à 21 reprises, Ledecky se dit heureuse de ce qu'elle a accompli durant sa carrière. Mais l'Américaine, qui a fêté sa première victoire olympique à Londres en 2012 sur le 800 mètres libre alors qu'elle n'avait que 15 ans, ne pense pas encore à arrêter. «Tant que j'aurai assez d'énergie, je vais tout donner», lance-t-elle. En juin, lors des sélections américaines, elle avait même souligné qu'elle «ressentait chaque année plus de joie» en pratiquant son sport.

Aux yeux des non-initiés, la natation est souvent caractérisée par la monotonie et la solitude. Des stars de leur discipline comme Phelps ou les champions olympiques Caeleb Dressel et Adam Peaty sont tombés dans la dépression à un moment de leur carrière. Ledecky ne révèle pour l'heure aucun signe de fatigue malgré une carrière déjà longue de plus de dix ans. Peu importe qu'elle domine la concurrence comme en 2016 à Rio ou, au contraire, qu'elle soit régulièrement battue comme à Tokyo il y a trois ans.

Summer McIntosh, l'insouciante Canadienne

Il s'en est fallu de peu pour que la jeune femme de 17 ans n'obtienne quatre médailles, à l'image de Léon Marchand. Comme le Français, la nageuse de Toronto a triomphé sur 200 mètres papillon ainsi que sur 200 et 400 mètres quatre nages. Elle a en revanche dû se contenter de l'argent sur 400 mètres libre, terminant à quelques dixièmes de l'Australienne Titmus.

Summer McIntosh a fait son apparition sur la scène internationale pour la première fois en 2021. A 14 ans, elle était la plus jeune athlète olympique canadienne de l'histoire. Quatrième sur 400 mètres libre, elle était déjà passée très près de remporter sa première médaille olympique. Un an plus tard, McIntosh, qui s'entraîne comme Marchand aux Etats-Unis, a remporté ses deux premiers titres mondiaux.

