Messi n'en revient pas : premier jour et... premier scandale aux JO !

Le premier scandale des Jeux ? A St. Etienne, le Maroc a battu l'Argentine 2-1 dans un choc au sommet interrompu pendant plus de deux heures.

🤯 INCROYABLE SÉQUENCE : l'arbitre d'Argentine-Maroc annule le deuxième but argentin... deux heures après la suspension de la rencontre !



Les joueurs sont revenus sur le terrain pour disputer les trois dernières minutes et le Maroc s'est finalement imposé 2-1 #Paris2024 pic.twitter.com/1XswW8uXin — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2024

ATS

Des incidents sont survenus après l'égalisation des Argentins à la... 106e minute pour provoquer l'arrêt du match. Au retour des joueurs sur le terrain, devant des tribunes vides, l'arbitre a annulé le but égalisateur, et la rencontre a brièvement repris, se terminant sur la victoire du Maroc.

Juste avant l'interruption, au bout des arrêts de jeu, une vingtaine de supporters du Maroc avaient envahi le terrain. Des bouteilles et gobelets ont aussi été lancés, contraignant l'arbitre à inviter les joueurs à regagner les vestiaires. Les Argentins venaient alors d'égaliser (2-2).

L'ARGENTINE ÉGALISE À LA 105E MINUTE FACE AU MAROC (2-2) ! 😳



Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via la plateforme Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/H4NxmrsRNU — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2024

Les deux équipes ont bien quitté le terrain, mais la fin du match n'a pas été sifflée, a constaté l'AFP. Pendant deux heures, le site officiel des JO a indiqué que la rencontre était toujours interrompue.

Cristian Medina a inscrit le deuxième but des hommes de Javier Mascherano après deux ballons contrés et deux tirs sur la transversale. Un but finalement refusé pour un hors jeu. La rencontre a aussi été marquée par des sifflets à l'encontre des joueurs argentins.

ats