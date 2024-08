Timothé Mumenthaler, William Reais et Felix Svensson ne se sont pas qualifiés directement pour les demi-finales du 200 m. Mumenthaler et Svensson disputeront les repêchages mardi (12h30).

Timothé Mumenthaler devra passer par les repêchages pour tenter de rallier les demi-finales du 200 m. KEYSTONE

ATS

Le Genevois a terminé cinquième de sa série, en 20''63, loin de son chrono qui lui avait permis de devenir champion d'Europe le 10 juin à Rome (20''28). En 20''54, Svensson s'est lui aussi classé cinquième de sa course.

Médaillé de bronze à Rome, Reais a déçu avec une septième et dernière place en 20''92 d'une série remportée par le champion olympique du 100 m Noah Lyles (20''19). Diminué et à bout de forces à l'issue de sa série, le Grison a annoncé qu'il voulait passer des examens médicaux et qu'il ne participerait pas au repêchage.

Le meilleur temps de ce premier tour a été l'oeuvre de l'Américain Kenny Bednarek (19''96).

ats