Le Chinois Pan Zhanle, 19 ans, a assommé mercredi le 100 m nage libre des JO de Paris en décrochant son premier titre olympique et en pulvérisant son propre record du monde, en 46''40.

Pan Zhanle, après avoir gagné

Révélation des derniers championnats du monde à Doha, où il avait établi la précédente marque de référence (46''80), le sprinter a devancé de plus d'une seconde l'Australien Kyle Chalmers (47''48) et le Roumain David Popovici (47''49).

Méconnaissable mardi matin au point de passer à deux centièmes de l'élimination en séries, Pan Zhanle s'était repris en demi-finales après avoir établi samedi un nouveau record olympique (46''92) lors du 4x100 m.

Claque

Mercredi soir, celui que les médias chinois surnomment le «poisson volant» a pris d'emblée les commandes de la course et mis une claque de 0''40 à sa marque de référence établie en février lors des Mondiaux de Doha.

Il a par ailleurs devancé de plus d'une seconde ses poursuivants, un gouffre sur cette distance. Kyle Chalmers, titré aux JO-2016 de Rio et argenté aux JO-2020 de Tokyo, s'est imposé à la touche (47''48) devant David Popovici (47''49), qui a détenu le record du monde de la distance entre août 2022 et février 2024.

Né en 2004 à Wenzhou, ville prospère de la côte est chinoise, Pan Zhanle avait éclos au niveau international en septembre 2023, en remportant l'or des Jeux asiatiques sur 100 m en 46''97, avant d'exploser aux Mondiaux de Doha.

