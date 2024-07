Matteo Giubellini n'aura que 20 ans en novembre. Florian Langenegger en a 21 ans. Malgré leur jeune âge, ils se sont comportés comme des routiniers à l'occasion des qualifications aux JO de Paris samedi.

Matteo Giubellini et Florian Langenegger, les deux «rookies» de l'équipe de Suisse, ont contribué de manière décisive à une nouvelle qualification pour la finale de l'épreuve par équipes, trois ans après Tokyo en 2021.

Lors des qualifications, samedi, les Helvètes se sont classés 7es, se qualifiant brillamment pour la finale. En outre, Giubellini, 12e et Langenegger, 20e, participeront à la finale du concours général qui réunira les 24 meilleurs mercredi prochain.

«Au début, j'étais un peu nerveux, puis j'ai pu apprécier cette compétition», a déclaré Matteo Giubellini lors d'un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS. «Nous savions que nous étions capables de bien réaliser nos exercices. La seule question était de savoir si nous parviendrions à les reproduire le jour J. Cela a merveilleusement bien fonctionné».

Rencontre avec Macron

Ces propos soulignent à quel point le fils de l'ancien champion d'Europe des barres parallèles Daniel Giubellini est fort mentalement pour un novice au niveau des Jeux.

Pour Matteo Giubellini, les premiers jours au Village olympique ont été riches en moments forts. Il a notamment rencontré le président français Emmanuel Macron. Giubellini a toutefois su trouver la concentration nécessaire pour être concentré sur sa gymnastique.

Pour 0,1 point

Florian Langenegger a lui aussi prouvé de manière impressionnante que le mot «pression» ne faisait pas partie de son vocabulaire. L'Argovien a été le meilleur Suisse sur cinq des six engins et n'a montré que de petites incertitudes. «C'est idéal d'avoir un tel gymnaste dans son équipe», avoue Matteo Giubellini.

«J'étais très sûr de moi pour tous les exercices», a déclaré Florian Langenegger. «Bien sûr, il peut toujours se passer quelque chose, cela ne fait aucun doute, mais je ne me suis pas senti sous pression.»

Langenegger ne s'attendait pas à participer à la finale du concours général. Il a profité du fait que son coéquipier Noe Seifert, huitième aux championnats du monde et cinquième aux championnats d'Europe l'année dernière au concours général, ait échoué par deux fois à la barre fixe, pour le devancer, au final, de 0,1 point.

Seifert a pris cet échec avec calme et philosophie: «C'est bien sûr dommage pour moi. Mais le plus important,c'était notre résultat d'ensemble, le classement individuel était secondaire», a-t-il conclu, plein de sagesse et d'altruisme.

