Karsten Warholm a trouvé son maître sur 400 m haies. Le Norvégien n'a pas pu résister à la dernière ligne droite de Rai Benjamin, qui a apporté la 11e médaille d'or aux Etats-Unis en athlétisme.

Benjamin prend sa revanche sur Warholm et devient champion olympique du 400m haies ! Le Français Clément Ducos termine à la 4e place ! #Paris2024, c'est à suivre en intégralité sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/yWUKASidAu — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 9, 2024

ATS

Avec près de 30 podiums à un jour de la fin des compétitions, les Américains comptent plus de quatre fois plus de médailles que le total de la 2e nation (Grande-Bretagne).

Rai Benjamin incarne bien la nouvelle génération des champions US. Il a décroché son 1er titre planétaire en individuel, en 46''46, au terme d'un choc de titans face au tenant du titre et recordman du monde Warholm (2e en 47''06) et au Brésilien Alison dos Santos (47''26).

Succès dominicain

La Domicaine Marileidy Paulino a signé le 6e temps de l'histoire en survolant la finale du 400 m, en 48''17. La République dominicaine est devenue ainsi le 22e pays à remporter une médaille d'or en athlétisme à Paris.

L'ancienne championne du monde du Bahreïn Salwa Eid Naser repart avec l'argent (48''53) et la Polonaise Natalia Kaczmarek avec le bronze (48''98).

Paulino, en argent il y a trois ans à Tokyo, est désormais la 4e athlète la plus rapide de tous les temps sur le tour de piste, derrière Marita Koch, Jarmila Kratochvilova et Eid Naser, avec le 6e chrono (Koch ayant couru trois fois plus vite).

Au poids

Au poids, Yemisi Ogunleye a apporté un premier titre à l'Allemagne avec un jet à 20m00, devant la Néo-Zélandaise Maddison-Lee Wesche et la Chinoise Song Jiayuan.

Beatrice Chebet a signé le doublé 5000 m-10'000 m. Quelques jours après avoir dompté les Ethiopiennes sur la plus courte des distances, elle a récidivé pour devenir la première Kényane championne olympique du 10'000 m (en 30'43''25).

Elle a fait valoir sa vitesse de pointe pour résister dans la dernière ligne droite à l'Italienne Nadia Battocletti, médaillée d'argent après sa 4e place sur 5000 m, et à la Néerlandaise Sifan Hassan, une nouvelle fois médaillée de bronze à Paris.

L'école cubaine

Première aussi pour l'Espagne au triple saut, avec le sacre de Jordan Alejandro Diaz Fortun (17m86), 2 cm devant le Portugais Pedro Pichardo et 22 cm devant l'Italien Andy Diaz Hernandez. Ces trois hommes sont nés et ont grandi à Cuba avant de se réfugier en Europe et d'y être naturalisés!

ats