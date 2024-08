Remco Evenepoel a réussi un exploit majeur. Champion olympique du contre-la-montre samedi dernier, le Belge s'est offert le titre de la course en ligne samedi à Paris.

💪 LE DOUBLÉ POUR REMCO ! Une semaine après le contre-la-montre, le Belge s'adjuge un deuxième succès olympique sur la course en ligne ! pic.twitter.com/0Anlvnrqsj — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2024

ATS

Dans les rues de Paris, Evenepoel s'est ajouté aux plus célèbres monuments du monde. Le Belge de 24 ans a réussi une performance ahurissante, notamment dans les rues de Montmartre. Troisième du dernier Tour de France, doré samedi dernier, champion du monde en ligne en 2022, champion du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel ajoute une nouvelle ligne à un palmarès XXL.

Le seul qui a pu repousser quelques instants le sacre du Belge fut le Français Valentin Madouas, mais à 15 kilomètres du but le Tricolore n'a pas pu suivre le rythme du meilleur rouleur du monde. On imagine que seul Tadej Pogacar aurait pu disputer la victoire au coureur de Soudal QuickStep.

Le Belge s'est fait une belle frayeur à moins de 4 kilomètres de l'arrivée lorsqu'il a crevé. Mais comme son avance était substantielle, il n'a eu aucun problème à assurer sa médaille d'or.

Les Français ont complété le podium grâce à Madouas et Christophe Laporte qui a réglé le sprint d'un groupe dans lequel figurait Stefan Küng. Le Thurgovien a longtemps fait partie d'un groupe de poursuivants qui se battait pour l'argent puis le bronze. Il a finalement pris la 7e place.

Küng trop juste physiquement

Un rang qui lui vaut un nouveau diplôme qui ne l'intéresse pas. Parce que le Thurgovien a dû lutter ces derniers jours contre des troubles gastro-intestinaux. «Deux ou trois jours ne suffisent pas pour se refaire une santé complète, a relevé Küng. Mais je suis quand même fier de moi. Après cette période difficile, j'arrive à voir le côté positif. J'ai roulé juste durant toute la course. Seulement si tu n'as plus rien dans le réservoir, tu ne peux rien faire.»

Car mercredi encore, Küng a dû quitter prématurément l'entraînement parce qu'il ne se sentait pas au top. Avec quelques jours de plus pour se refaire la cerise, le Thurgovien aurait pu se mêler à la lutte pour les médailles. «Si...si...ce sont des suppositions. Mais oui, la course d'aujourd'hui montre que si la roue tourne du bon côté, une médaille est à nouveau possible. J'espérais être au top de ma forme à Paris, mais on ne décide pas de tous les paramètres.»

Appelé de dernière minute pour remplacer Stefan Bissegger, Marc Hirschi a terminé au 16e rang. Vainqueur du Tour de Tchéquie juste avant de venir à Paris, le Bernois n'a pas pu suivre le rythme d'Evenepoel et les coéquipiers du Belge ont bien muselé le peloton.

ats