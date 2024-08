Sa médaille retirée par le TAS, les USA «profondément déçus»

Le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, ne reviendra pas sur sa décision d'attribuer à Ana Barbosu la médaille de bronze de l'épreuve au sol des Jeux de Paris au détriment de l'Américaine Jordan Chiles. La Fédération américaine, qui a annoncé la nouvelle lundi, entend explorer d'autres voies de recours.

Le 5 août, au 9e jour des compétitions, Chiles état montée sur la troisième marche du podium au sol derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, sacrée championne olympique, et la superstar de la gym Simone Biles, médaillée d'argent. Ana Barbosu avait semblé obtenir une meilleure note, mais à la suite d'une réclamation, la note de Chiles a été réévaluée à la hausse, lui permettant de terminer 3e.

Le TAS a cependant considéré que le recours du camp américain auprès des juges avait été déposé hors délais, quatre secondes au-delà de la minute réglementaire. Dans ces conditions, la réévaluation de la note de Chiles a été annulée et le CIO a réattribué le bronze à la Roumaine.

47 secondes selon USA Gymnastics

«USA Gymnastics a été informée lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) que son règlement n'autorise pas qu'une sentence arbitrale soit réexaminée même si de nouveaux éléments probants sont présentés», écrit la Fédération américaine.

«Nous sommes profondément déçus par cette notification et continuerons d'explorer toutes les voies et processus d'appel possibles, y compris devant le Tribunal fédéral suisse, pour obtenir la bonne note, le bon classement et la médaille pour Jordan», ajoute USA Gymnastics, qui assure que le recours a été formé par Cécile Landi, l'entraîneure de Biles et Jordan, 47 secondes après l'affichage du score de la gymnaste.

