Beachvolley devant la Tour Eiffel, hippisme dans les jardins de Versailles, surf sur les côtes de Tahiti: la France ne ménage pas ses efforts pour fournir des images iconiques de «ses» premiers Jeux d'été depuis 100 ans.

La place de la Concorde accueillera les épreuves de BMX freestyle, de breaking, de skateboard et de basketball 3×3. IMAGO

Autrefois, des têtes roulaient sur la place de la Concorde, comme celles du roi Louis XVI et de son épouse Marie-Antoinette. La Révolution française a balayé la monarchie dans une orgie de violence, mais la grandeur royale est toujours dans le sang des Français, comme ils le célèbrent en choisissant leurs sites sportifs pour les Jeux de cet été – de Paris au Pacifique.

Sur la très symbolique Place de La Concorde, la plus grande place de Paris, ce ne sont pas des têtes qui rouleront cette fois-ci, mais entre autres des skateboards et des vélos BMX. 30'000 visiteurs, jeunes pour la plupart, pourront également admirer les basketteurs adeptes du 3x3 et les breakdancers sur des tribunes provisoires.

Les amateurs de beachvolley peuvent se réjouir

De l'autre côté de la Seine, la Tour Eiffel, haute de 300 mètres, qualifiée d'inutile et monstrueuse lors de sa présentation en 1887, est devenue l'emblème et le symbole de Paris par excellence. C'est à ses pieds que s'affronteront les beachvolleyeurs et beachvolleyeuses. Une discipline prédestinée aux sites iconiques, des plages de Faliro (Athènes 2004) à Copacabana (Rio 2016), en passant par la Horse Guards Parade au cœur de Londres (2012).

Dans les jardins de l'ancienne résidence des rois de France, le château de Versailles, les cavaliers selleront quant à eux leurs chevaux. Au Grand Palais, construit pour l'Exposition universelle de 1900 avec 6000 tonnes d'acier et un dôme de verre remarquable, on s'affrontera en escrime et en taekwondo.

A 15'000 kilomètres de Paris

Enfin, la France se montre également sous son meilleur jour sur l'eau. Au large de Marseille, avec en toile de fond l'île-forteresse du Château d'If, célèbre prison du comte de Monte-Cristo, les navigateurs se disputeront les médailles olympiques.

Et comme pour démontrer la grandeur de l'ancienne puissance mondiale qu'était la France, les compétitions de surf se dérouleront sur l'île paradisiaque de Tahiti, dans le Pacifique, à 15'000 kilomètres de Paris. Teahupo'o est une véritable Mecque du surf, avec des vagues pouvant atteindre sept mètres de haut, où le World Tour fait régulièrement escale.

