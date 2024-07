Après les désistements de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, il semble qu'il y ait plus de place sur le podium du contre-la-montre olympique masculin samedi. Stefan Bissegger et Stefan Küng restent toutefois mesurés dans leurs ambitions.

Les deux Thurgoviens ont l'occasion de lancer la moisson de médailles helvétique samedi dans les rues de Paris, sur un circuit très roulant de 32,4 km qui pourrait leur convenir. «Mais tout devra s'accorder d'une manière ou d'une autre» pour espérer décrocher une breloque, estime Stefan Küng.

Stefan Bissegger semble un peu plus confiant que son rival, qui l'a battu lors des derniers championnats de Suisse de contre-la-montre. «Le parcours est super pour moi: peu de virages difficiles, presque pas de montées, tout ce que j'aime, lâche le rouleur de 25 ans. Il y a de moins en moins de contre-la-montre de ce genre.»

Küng pour oublier son crève-coeur

Küng n'a quant à lui pas débarqué à Paris dans les meilleures conditions après son abandon prématuré au Tour de France, à deux jours de l'arrivée à Nice. «Il y a une semaine, je n'avais pas du tout l'impression de pouvoir traverser Paris à fond. Mais maintenant, je me sens plutôt frais», assure-t-il.

Quatrième lors du dernier «chrono» olympique à Tokyo, où il avait manqué le bronze pour seulement quatre dixièmes de seconde, le rouleur de 30 ans ne veut pas nécessairement prendre sa revanche. «Dans notre sport, tout va très vite. Je sais simplement que si tout se met en place, j'aurai à nouveau une chance de décrocher une médaille ici», dit-il.

L'absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ouvre quelque peu la course aux médailles, mais les bookmakers ne placent toutefois pas les deux Suisses comme favoris. Le Britannique Joshua Tarling, troisième des derniers Mondiaux, l'Italien Filippo Ganna, deux fois champion du monde, et le Belge Remco Evenepoel, porteur du maillot arc-en-ciel et vainqueur du premier «chrono» du dernier Tour de France, seront difficiles à battre.

