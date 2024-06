Stan Wawrinka (39 ans) sera bien présent aux JO de Paris. Le Vaudois a reçu l'une des deux invitations réservées aux champions olympiques et vainqueurs de Grand Chelem. Swiss Olympic l'a annoncé jeudi, tout en officialisant la sélection de 23 autres sportives et sportifs.

Douze ans après des Jeux de Londres où il avait eu l'honneur de porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, Stan Wawrinka (ATP 98) revient donc sur la scène olympique. Il avait en effet dû déclarer forfait sur blessure pour Rio 2016 et Tokyo 2021.

Swiss Tennis comptera une autre représentante à Paris. Viktorija Golubic (WTA 69), qui s'était parée d'argent en 2021 en double au côté de Belinda Bencic, intègre en effet directement le tableau final étant donné que quatre joueuses au maximum sont autorisées par nation et que certaines joueuses mieux classées ont déclaré forfait.

Swiss Olympic a validé la sélection de 22 autres athlètes issus du cyclisme, du beachvolley, de la gymnastique artistique, du golf et des sports équestres. Quatre Romands en font partie: le champion olympique 2012 de saut d'obstacles Steve Guerdat, la cycliste Elise Chabbey et les golfeuses Albane Valenzuela et Morgane Métraux.

A noter par ailleurs que c'est Pius Schwizer et sa monture Vancouver de Lanlore qui ont été retenus pour épauler les stars Steve Guerdat (sur Dynamix de Belheme) et Martin Fuchs (sur Leone Jei) lors du concours par équipes. Le cavalier genevois Edouard Schmitz sera du voyage comme réserviste avec Gamin van ́t Naastveldhof.

