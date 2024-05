Le tribunal de Barcelone a abandonné vendredi les accusations qui pesaient sur le Barça dans l'affaire de scandale de corruption d'arbitres dite affaire Negreira. L'enquête sur le président du club Joan Laporta est interrompue.

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a été mis hors de cause. IMAGO

ATS

Les anciens présidents du Barça Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell restent, eux, l'objet d'une enquête. À l'origine de cette investigation: des versements d'un total de plus de 7,3 millions d'euros, entre 1994 et 2018, du club catalan vers un ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol.

Les procureurs chargés de l'enquête soupçonnaient le club d'avoir payé une entreprise, alors propriété de José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) en Espagne, entre 2001 et 2018, dans le but d'influencer des décisions arbitrales. Le tribunal de Barcelone a estimé que Negreira n'avait pas le statut d'arbitre officiel lorsqu'il était vice-président du CTA, expliquant ainsi l'abandon des accusations.

L'enquête a débuté en mars 2023 après que le fisc espagnol a identifié des irrégularités dans le paiement d'impôts effectué entre 2016 et 2018 par l'entreprise Dasnil 95, propriété de Negreira. Le FC Barcelone avait déclaré qu'il avait payé l'entreprise Dasnil 95 pour des conseils sur l'arbitrage et pour produire des rapports sur les officiels.

ATS