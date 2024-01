A nouveau plombé par ses errances défensives, le FC Barcelone s'est incliné mercredi en prolongation devant l'Athletic Bilbao (4-2) sur deux buts des frères Williams qualifiant la formation basque pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Leader de Liga, Gérone a aussi connu l’élimination.

L'ainé Inaki, revenu en express de la CAN après l'élimination précoce du Ghana, a crucifié le Barça (106e, 3-2), avant que son cadet Nico ne coule définitivement le club catalan d'un extérieur du droit en pleine lucarne pour sceller le succès des Lions (120e +1).

Un but qui plonge un peu plus dans la crise le club blaugrana, distancé en Liga (3e à cinq points du Real Madrid et huit de Gérone) et humilié en finale de la Supercoupe contre son rival madrilène (4-1).

Gérone tombe aussi sous les yeux de Nadal

Plus tôt dans la soirée, Majorque s'était qualifié pour sa première demi-finale de Coupe depuis plus de 20 ans en infligeant au leader du championnat Gérone sa deuxième défaite de la saison (3-2) sous les yeux de Rafael Nadal.