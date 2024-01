Le FC Barcelone «en reconstruction» de Xavi a pu mesurer dimanche le chemin qui lui reste à parcourir pour redevenir un grand d'Europe. Le Barça a été humilié 4-1 par son rival du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche à Ryad.

Le Barça de Xavi a été humilié par le Real Madrid ce dimanche lors de la Supercoupe d'Espagne. IMAGO

La rencontre, délocalisée en Arabie saoudite, a mis en lumière toutes les lacunes perçues depuis le début de saison côté barcelonais: un système flou, un manque d'efficacité dans les deux surfaces et un mal fou à mettre du rythme dans son jeu de possession.

Des faiblesses parfaitement exploitées par les hommes de Carlo Ancelotti, auteurs d'une première partie de saison quasi parfaite malgré le départ de Karim Benzema et de nombreux absents de longue durée (Courtois, Militao, Alaba...).

«Un match d'adultes contre des enfants. Le Real Madrid a gagné sans forcer», a résumé le commentateur Jorge d'Alessandro sur Mega. «Fragile et sans âme» selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça a été brutalement ramené à sa réalité: il est encore loin d'être compétitif au plus haut niveau.

Embellie pas confirmée

Le titre de champion d'Espagne, glané l'an passé au nez et à la barbe de son rival madrilène avec une efficacité déconcertante et l'une des meilleures défenses d'Europe, posait les bases d'un retour au premier plan.

L'ex-capitaine blaugrana Xavi Hernandez avait en effet permis à son club formateur de retrouver son identité de jeu et un peu de stabilité après des années de galère, en dépit de ses gros problèmes financiers. Mais il peine à confirmer l'embellie, alors que son équipe produit depuis le début de la saison 2023/24 un jeu collectif indigne de son histoire et de son ADN inculqué par Johan Cruyff.

«Pas le moment» de parler de Xavi

Et son Barça, plombé par une ligne arrière trop friable, est déjà distancé dans la défense de son titre en Liga (quatrième à sept points du Real Madrid et huit de Gérone, qui compte un match de plus).

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a certes retrouvé sa place en 8e de finale après deux éliminations précoces en phase de poules. Mais il a tout de même perdu deux rencontres face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et aux Belges d'Anvers, deux adversaires dont le grand Barça de la fin des années 2000 n'aurait probablement fait qu'une bouchée.

«Nous sommes à mi-chemin de redevenir un grand Barça», avait estimé Xavi Hernandez lorsque le club blaugrana comptait 3 victoires en 3 journées de C1, avant finalement de parler de «reconstruction» après la défaite cinglante contre Gérone (4-2) à domicile en décembre.

La pression, déjà intense, autour de l'ancien milieu risque désormais de s'intensifier après cette déroute saoudienne, même si son avenir n'est pour l'instant pas en danger. «Ce n'est pas le moment de parler de l'avenir de Xavi. Il a la confiance du président, de la direction sportive.... C'est une défaite difficile dont il faut parler, mais elle ne change rien», a réagi le directeur sportif blaugrana, Deco, dimanche soir.

Dans l'immédiat, les Catalans ont l'occasion de rebondir dès jeudi contre les Unionistas de Salamanque (D3) en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, avant un déplacement périlleux sur la pelouse du Betis Séville ce week-end. Mais ce sera bien la double confrontation contre Naples en C1 dans un mois qui risque de déterminer le sort de la saison catalane et le futur de son entraîneur.

ATS