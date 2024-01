Le milieu de terrain Ivan Rakitic, annoncé par la presse espagnole à Al-Shabab, club avec lequel il aurait déjà trouvé un accord, quitte Séville. Le club a annoncé son départ mardi.

«Le Séville FC souhaite remercier Ivan Rakitic, l'un des joueurs les plus importants de son histoire, pour tous ses efforts et son dévouement au fil des années, et lui souhaite le plus grand succès dans le futur» a écrit le club andalou dans un communiqué.

Le Bâlois de 35 ans, international croate, clôture ainsi son deuxième passage à Séville, où il a remporté deux Europa League (2014, 2023).

Entre ces deux séjours dans la ville andalouse, le finaliste du Mondial 2018 a évolué au FC Barcelone, avec lequel il a entre autres remporté la Ligue des champions en 2015 et quatre titres de champion d'Espagne (2015, 16, 18, 19).

Rakitic est le joueur étranger ayant disputé le plus de rencontres sous le maillot sévillan (323). Selon plusieurs médias sportifs ibériques, il devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club d'Al-Shabab, en Arabie saoudite, où évolue notamment le Belge Yannick Ferreira-Carrasco.

ATS